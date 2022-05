Romain Bardet krijgt Fair Play-diploma na diepmenselijke daad, toen hij zijn eigen kansen opofferde voor de wereldkampioen in nood

Toen viel de Fransman van Team DSM in de aanloop naar de Rosier, maar zelf had hij weinig schade bij de massale valpartij. In plaats van zijn koers verder te zetten, spoedde hij zich naar zijn landgenoot en wereldkampioen Julian Alaphilippe die een vijftal meter dieper lag in een onnatuurlijke houding tegen een boom en in een plas water. Het geschreeuw om hulp van een Bardet in paniek ging door merg en been. Het bleef niet opgemerkt want vrijdagmiddag ontving de kopman van Team DSM in Boedapest bij de start van de Giro d’Italia een diploma van het International Fair Play Committee. Dat is een organisatie die ontstaan is binnen het Unesco, een organisatie van de Verenigde Naties voor onderwijs, cultuur en wetenschap.