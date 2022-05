Feestneus mag weer op voor Vechmaal Karnaval

In 2020 lokte Vechmaal Karnaval nog ruim 2.400 feestvierders naar de grote feesttent aan de chirolokalen in Vechmaal. — © frmi

‘Uitstel is geen afstel’, dachten ze bij de organisatie van Vechmaal Karnaval toen corona op 12 maart opnieuw een streep trok door hun fuif. Dus schoven ze de datum een paar maanden op en hopen ze nu dat de grote feesttent aan de chirolokalen in Vechmaal (O.L. Vrouwstraat) opnieuw volloopt. In 2020, net voor de coronacrisis uitbrak, lokte Vechmaal Karnaval ruim 2.400 feestvierders.

Om 16 uur trappen Benny & Lenny het feestje af met een ‘kabouterkarnavalbal’ voor de kids, ’s avonds en vooral ’s nachts is het de beurt aan de volwassenen om helemaal los te gaan. De best verklede persoon of groep valt in de prijzen. Tickets kosten zaterdag 8 euro aan de kassa. Parkeren kan op één van de twee gratis parkings, er is ook een gratis bus die de fuifgangers veilig en wel naar Heers en Borgloon brengt. Meer info: https://vechmaalkarnaval.be. (frmi)