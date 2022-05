Leerlingen 2Af1 Pyxiscollege schenken 293,20 euro aan het goede doel Dino

Het doel hiervan is om ondernemingszin te ontwikkelen en te proeven van het ondernemerschap. Tijdens de les werd alles tot in de puntjes uitgewerkt en de leerlingen hebben dit dan ook volledig zelfstandig gedaan: zelf een startkapitaal verzameld, reclame gemaakt, producten ingekocht en de prijzen vergeleken.De leerlingen kozen ervoor om zelfgemaakte snoepzakjes en mocktails te verkopen tijdens twee middagpauzes en het was meteen een groot succes. De snoepzakjes waren telkens volledig uitverkocht.Hun actie leverde het mooie bedrag op van 293,20 euro dat zij schenken aan Dino (Dieren in Nood), het dierenopvangcentrum gelegen in Kinrooi dat enkele maanden geleden nog 101 honden had opgevangen na een inbeslagname in Lanaken.