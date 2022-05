650 deelnemers voor 11de editie van Campusrun in Diepenbeek

In Diepenbeek vond donderdagavond opnieuw de Campusrun plaats. Een loopwedstrijd voor studenten en personeel van Universiteit Hasselt, Hogeschool PXL en Hogeschool UCLL. Zoals altijd konden sympathisanten mee komen lopen. De deelnemers konden kiezen tussen 3 afstanden. Een snel 5 en 10 km parcours of een 7 km campustrail waarbij de deelnemers doorheen de gebouwen van de 3 instellingen liepen.

Go Dare ging begin 2022 een samenwerking aan met de 3 instellingen in Limburg met als doel zoveel mogelijk mensen aan het bewegen te krijgen. De Campusrun werd zodoende onderdeel van het nieuwe Vandersanden Limburg Runs criterium. Met maar liefst 650 deelnemers tijdens deze run zijn beide partijen in hun missie geslaagd. Iedereen genoot van de ambiance voor de trappen van de Universiteit Hasselt. Olympiër Dieter Kersten gaf het startschot en zag een andere Olympiër, Mieke Gorissen gemakkelijk naar de overwinning lopen op de 10km bij de dames. Ze werd zelfs 2de algemeen op slechts enkele luttele seconden van winnaar Stefan Rens. Noor Wouters en Stefanie Vanbrabant vervolledigde het podium bij de dames en Andy De Rooy en Geert Palmaerts bij de mannen. De 5 km werd gewonnen door Chriske Wouters voor Dieter Vaesen en Niki Boden. Bij de dames ging de overwinning naar Jill Dreesen die met een persoonlijk record naar de overwinning snelde. Lotte Verbist werd tweede en Ianthe Bauduin derde. De Campustrail werd gewonnen door Sander Haesen bij de mannen en Busra Merve Sesli bij de dames. De 3 instellingen danken de studenten voor de hulp bij de opbouw en afbraak van het evenement. Alles is vlot verlopen en zodoende kan net zoals voorgaande edities de opbrengst geschonken worden aan Kom op tegen Kanker.