Op de tweede Girodag wacht het peloton in de Hongaarse hoofdstad Boedapest een korte tijdrit van 9,2 kilometer die verrassend lastig zal zijn. Het parcours gaat van Pest naar Boeda en over de rivier de Donau, die de stad in twee verdeeld. Het lastigste stuk volgt in het slot, met de laatste 1.500 meter bergopwaarts naar het kasteel. Wie is de beste tempobeul van het pak? Volg het hier live.