Pastorij Koninksem wordt Plus-Ontmoetings-Plek

Burgemeester Patrick Dewael: “Met de Plus-Plek willen we de drempel voor ontmoeting in Koninksem verlagen, maar ook een antwoord bieden op het dalende voorzieningsniveau in de dorpen. We willen de sociale cohesie bevorderen en het welzijn van de kwetsbare buurtbewoners verhogen. Sociale inclusie is hier erg belangrijk.” Jos Schouterden, schepen van Sociale Zaken: “Iedereen is welkom. Ook de zorggebruikers van de Hoge Dries spelen een belangrijk rol in dit verhaal. Je zal er kunnen binnenstappen voor een tas koffie en een portie gezelligheid, maar je zal er ook andere producten, diensten en activiteiten kunnen vinden. Welke dat gaan zijn, dat bepaalt de buurt.”De pastorij in Koninksem wordt momenteel gerenoveerd. Paul Segers, Guy Goffin en heel wat andere vrijwilligers zetten zich elke week in om hiervan een locatie te maken waar iedereen zich welkom voelt. Ook Luc Declerq, bewoner van Hoge Dries, is elke donderdag trouw op post. Het project Plus-Plekken wordt begeleid door Landelijke Gilden. Samen met de trekkers van het renovatieproject Leefbaar Koninksem en Covida (Hoge Dries) denkt de stad Tongeren nu na hoe ze de gerenoveerde pastorij tot een heuse Plus-Ontmoetings-Plek kunnen inrichten. Hiervoor rekenen ze op hulp en ideeën van buurtbewoners, want zij kunnen mee de invulling ervan bepalen.“De Plus-Plek is er voor iedereen”, aldus Jos Schouterden. “Mensen met een druk gezinsleven, personen die zich moeilijk kunnen verplaatsen of voor mensen die er helemaal alleen voor staan. Mensen met een beperking of een psychiatrische achtergrond. Iedereen hoort erbij. In de Plus-Plek kan je als buurtbewoner terecht voor een fijne babbel of voor een tas koffie en de krant. Heb je een vraag? Dan zal er vast en zeker wel iemand zijn die je verder kan helpen. We denken aan een digipunt. Maar er zijn ook ideeën voor een postpunt of buurtwinkel. Misschien zoekt een vereniging of je buurtcomité wel een geschikte locatie voor een vergadering of bijeenkomst. Of heeft iemand een pop-up idee. Ook dat kan de Plus-Plek zijn”, aldus Schouterden.PraktischBuurtbewoners kunnen kiezen uit 2 opties voor de infosessie & workshop:12 mei, 19.30 – 21.30 uur24 mei, 13.00 – 15.00 uurLocatie: Parochiaal centrum Koninksem