Meer dan 1.000 (uitgestelde) Chrysostomos-vierders op bezoek in Hogeschool PXL

Dat de catering van Hogeschool PXL naam en faam heeft, is in de ruime omgeving van Hasselt geweten bij studenten, alumni en netwerk. Maar niet alleen eigen studenten en collega’s genieten dagelijks van een gezonde lunch, ook de leerlingen van de nabijgelegen scholen PIKOH of GO! Next steken graag de straat over om hun honger te stillen.

Ook andere scholen grijpen hun kans als er een schooluitstap gepland moet worden. Want naast het bezoek aan Hasselt via een stadspel, een bezoek aan de Japanse tuin of een sportieve namiddag in het action park of op de schaatsbaan, moet er ook nog steeds gegeten worden. En dan biedt Hogeschool PXL de ultieme oplossing. Aan studentikoze prijzen kunnen leerlingen aanschuiven aan het ontbijtbuffet of smullen van de uitgebreide lunch. Ze mogen alles zelf kiezen: van soep, slaatje, hoofgerecht tot dessert. "Het is zo ontzettend fijn om na twee coronajaren weer ‘jong geweld’ te mogen ontvangen," vertelt Rudy Rampelberg, diensthoofd PXL-Catering. "Dat het er al eens heftig aan toe gaat, nemen we er graag bij. Ik onthoud vooral de kleurrijke onbezonnen indrukken die de feestvierende laatstejaarsleerlingen hier achterlaten tijdens hun X-MOS ontbijt of lunch. En dat ik hen ten minste een gezonde en gevarieerde maaltijd kan aanbieden, is mooi meegenomen. Het hoeven heus niet altijd frieten te zijn. Het veganbuffet en de saladbar zijn steeds meer populair. Maar goed ook, want het voedingspatroon van jongeren is zorgwekkend als je de laatste cijfers van het WHO leest."Ook algemeen directeur Ben Lambrechts staat ervan versteld hoeveel aanvragen er dit jaar binnenlopen. "Is het omdat ze hier lekker kunnen eten of omdat ze de sfeer op de campus willen opsnuiven? We hebben dit academiejaar al meer dan 1.000 (uitgestelde) Chrysostomos-vierders op bezoek gehad. Het maakt eigenlijk niet uit. We willen jongeren zich goed laten voelen op onze campus en daar mogen leerlingen van het secundair onderwijs ook mee van genieten."