Patrick Nulens (Zonhoven) en Jean-Paul Vandael (Eksel): “Ook al promoveren we nog, onze kern voor volgend seizoen is klaar.” — © Dick Demey

Eén Limburgse voetbalploeg gaat al zeker door in de interprovinciale eindronde. Want Zonhoven en Eksel nemen het zondag tegen mekaar op en de winnaar mag de bus in naar Drongen. “Wij horen geen van beide tot de favorieten voor de eindzege”, zeggen voorzitter Patrick Nulens (Zonhoven) en Jean-Paul Vandael (Eksel).