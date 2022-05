GEMEENTERAAD. Open Vld boos over uitbreiding bevoegdheid schepencollege: “Zo heeft gemeenteraad geen zin meer”

Halen

Organogram: De CD&V-meerderheid hevelt de bevoegdheid om het organogram van het personeel over van de gemeenteraad naar het schepencollege. Het organogram is de organisatie van het personeel: de functies en de hiërarchie die daarin bestaat. Hetzelfde gebeurt bij het OCMW: van de OCMW-raad naar het vast bureau. “Het decreet op het lokale bestuur laat deze wijziging toe”, legt burgemeester Erik Van Roelen (CD&V) uit. “Als lokaal bestuur moeten we steeds meer nieuwe functies voorzien. Dankzij de overheveling naar het schepencollege en het vast bureau kunnen we sneller inspelen op de noden.” De oppositie van Open Vld trekt scherp van leer tegen deze wijziging: “Ik kan me niet inbeelden dat er iets zo dringend is dat het niet op een volgende zitting van de gemeenteraad kan wachten”, zegt fractieleider Anita Bullens. “Op de duur kan het schepencollege over alles beslissen en heeft de gemeenteraad geen zin meer.”

Ontslag N-VA-boegbeeld: Denise Bastijns (N-VA) heeft haar ontslag als gemeenteraadslid gegeven. Denise Bastijns maakte haar debuut in de gemeenteraad in januari 2013. Bij de verkiezingen in 2012 werd zij met 222 voorkeurstemmen de derde verkozene op de lijst van N-VA. In 2018 behaalde ze met 285 stemmen het beste resultaat bij N-VA na lijsttrekker Wim Vanderbruggen. “Denise vond het tijd om haar plaats aan een jongere af te staan”, legt fractieleider Wim Vanderbruggen uit. Burgemeester Erik Van Roelen bewaart een goede herinnering aan Denise Bastijns: “Onderwijs was je stokpaardje, waarvan je het belang altijd hebt verdedigd.”

Debuut Gunther Bruyninx: Denise Bastijns wordt in de gemeenteraad opgevolgd door Gunther Bruyninx. Met 239 voorkeurstemmen in oktober 2018 werd hij vierde opvolger voor N-VA voor de gemeenteraad. Eerste opvolger Alice Kenens doet afstand van het mandaat. Voor tweede opvolger Nicky Vannerum is een politiek mandaat onverenigbaar met een job in het gemeentelijk onderwijs en derde opvolger Rudy Pauwels ziet om gezondheidsredenen af van het mandaat.