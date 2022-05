Turkse FC, hier in actie tegen Stal, moet het behoud proberen veiligstellen in de testduels tegen Vlijtingen. — © Svdi

(Minstens) zes promotietickets en (het ontlopen van) twee degradatieplaatsen. Dat is de inzet van de eindronde in de Limburgse voettbalreeksen, die dit weekend wordt afgetrapt. Dit moet u weten over die nacompetitie.