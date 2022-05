Elke dag 175 bestuurders op de bon in werfzone van E314 in Boorsem

Elke dag gaan 175 bestuurders op de bon ter hoogte van de werfzone op de E314 in Boorsem. Dat blijkt uit de cijfers van de federale politie. De werken zijn intussen vier maanden bezig. In totaal gaat het om 19.143 overtredingen.

Sinds 10 januari van dit jaar zetten de federale wegpolitie en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een superflitspaal, trajectcontrole en mobiele radar in voor het organiseren van snelheidscontroles in de werfzone. Daar geldt vandaag een inhaalverbod voor vrachtverkeer en wordt ook toegezien op het houden van voldoende afstand tussen de passanten. Om dat te controleren gaat de politie de lucht in. “Ons droneteam brengt het traject van het ecoduct tot aan de grens perfect in beeld”, legt Gerry Peeters, diensthoofd van de Limburgse wegpolitie uit. “Elders hebben we andere mogelijkheden om het toezicht te houden, bijvoorbeeld vanaf een brug of via bewakingscamera’s. Maar in dit natuurgebied hebben we dat niet. De drone biedt daarom een goed alternatief.”

Vanuit de lucht worden overtreders gespot en zullen de agenten ter plaatse de overtreders uit het verkeer plukken. Aan hen worden de beelden getoond en zal de boete uitgeschreven worden. “De beelden tonen heeft ook een educatief effect”, vult Robin Minten, directeur-coördinator van de federale politie in Limburg aan.

De werken in Boorsem zullen nog een aantal maanden duren. Tot op heden deden er zich geen ernstige incidenten voor ter hoogte van de werken, maar de politie stelt dus wel gemiddeld 175 overtredingen per dag vast. “We rekenen op het gezond verstand van de weggebruikers en hopen dat we de komende periode minder overtredingen moeten vaststellen”, besluiten Minten en Peeters. ppn