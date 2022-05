Group Machiels schenkt inboedel van drie modelwoningen aan vluchtelingen

Het Genkse Keramo richtte onlangs nog een bedrijfshal in voor de opvang van 72 Oekraïense vluchtelingen. — © Chris Nelis

De toestellen worden gebruikt om noodopvangplaatsen voor Oekraïense vluchtelingen in te richten. Group Machiels werkt al jaren samen met de stad Genk, onder meer ook in het kader van de herontwikkeling van de Ford-site en de voormalige centrale van Langerlo. Volgens schepenen Toon Vandeurzen en Yilmaz Kurtal leven heel wat Genkse bedrijven mee met de situatie in Oekraïne en de gevolgen ervan. “Elke dag krijgen wij melding van solidariteitsacties ten voordele van de slachtoffers van de oorlog”, zegt het schependuo. “Zowel financieel, met goederen als op het vlak van tewerkstelling.” (cn)