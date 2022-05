Jani Kazaltzis zet critici op hun plaats: “So what? Ik ben gelukkig”

Presentator Jani Kazaltzis, op dit moment presentator van het programma Viva la feta en Blind gekocht, is niet weg te slaan van uw televisie. En helaas zijn er dan altijd personen die gemeen moeten doen op sociale media en hem verwijten er minder goed uit te zien dan enkele jaren geleden.

Die opmerkingen is hij beu, zo schrijft hij op Instagram. “Ik ben wat ouder geworden en een beetje verdikt… So what? Voor alle duidelijkheid: ik heb helemaal niets laten opspuiten en ik zou hier ook niet over liegen.” Hij voelt zich gelukkig, zegt hij, “ook met een paar kilo’s meer”. “En ja, net als iedereen heb ik wel eens een vermoeiend opgeblazen gezicht.”