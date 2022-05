In Limburg zijn twee gevallen ontdekt van de nog besmettelijkere omikronvariant BA.4.

Hasselt

Er zijn twee gevallen van de nog besmettelijkere omikronvariant BA.4 opgedoken in Limburg. De varianten BA.4 en BA.5 - die laatste dook ook al op in ons land - zorgen onder meer in Zuid-Afrika voor een snelle stijging van de coronabesmettingen.