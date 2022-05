Door de onzekerheid over stijgende levenskosten en de hogere rente zijn er in maart en april minder compromissen op de immomarkt getekend dan een jaar geleden. Is het eindelijk gedaan met de gekke prijzen? “Die gekke prijzen die nu soms worden gegeven voor een woning, zullen stilaan verdwijnen of toch sterk verminderen”, zeggen makelaars die we contacteerden. Is het de tijd om te kopen? Wij vragen het jou.