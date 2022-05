Historisch hoge brandstoftoelagen voor deel TUI-klanten: tot 320 euro extra

Die toeslagen hebben alles te maken met de brandstofprijzen die de hoogte inschoten na de Russische invasie in Oekraïne. Andere touroperators heffen op dit moment geen toeslag: zij werken met een vaste brandstofprijs die ze al lang op voorhand afklopten. Maar bij TUI worden de brandstofprijzen niet meteen vastgeklikt, wat betekent dat dat element van de factuur nog kan stijgen (of dalen) tussen de voorschotfactuur en de saldofactuur. “Nu zijn ze extreem naar boven geschoten”, zegt TUI-woordvoerder Demeyere.

De huidige toeslagentarieven gelden voor wie in juni vertrekt. “Momenteel berekenen we de tarieven voor vertrek in juli”, aldus Demeyere. “Dat gebeurt op basis van de prijzen die in de maand april golden. Het ziet ernaar uit dat voor vertrek in juli zo goed als dezelfde toeslagen aangerekend zullen worden.”

70 procent van klanten ontsnapt aan toeslagen

Die toeslagen gelden echter niet voor alle TUI-klanten. Enkel wie niet intekende op het zogenaamde Fuel Protection System zal moeten bijbetalen. “Ook dit jaar boden we een Fuel Protection System aan, waardoor klanten hiertegen beschermd werden – de keuze is dus aan hen”, aldus Demeyere. “Tot 15 januari hebben we dit trouwens gratis aangeboden als vroegboekvoordeel voor al onze reizigers. Uiteindelijk beschikt ruim 70 procent van onze reizigers over deze bescherming.”

Sowieso kunnen reizigers die meer dan 8 procent op de totale kostprijs moeten bijbetalen hun reis kosteloos annuleren. “We moeten die reizigers daarvan op de hoogte brengen, en we geven hen dan inderdaad de mogelijkheid kosteloos te annuleren”, zegt Demeyere. “Enkele reizigers hebben dat intussen al gedaan, maar heel vaker kiest men voor een goedkoper hotel of laat men een paar overnachtingen vallen om toch binnen het vooropgestelde budget te kunnen blijven.”