Twaalf Zuid-Limburgse gemeenten schouder aan schouder tegen overlast luchthaven van Luik

De luchthaven van Bierset, officieel Liège Airport, wil in 2023 een van haar landingsbanen verlengen van 2.340 m tot 3.286 m, met alle gevolgen van dien voor het aantal vluchten en de bijkomende overlast. “We zijn absoluut niet tegen de luchthaven, want hij is van groot economisch belang. Maar wij willen wel de nachtrust van onze inwoners garanderen, want die staat nu reeds onder druk”, zegt burgemeester van Riemst, Mark Vos. “Met de huidige uitbreidingsplannen zal het aantal vluchten boven onze gemeenten tegen 2040 meer dan verdubbelen, vooral ook van zware vliegtuigen.”

Omwille van de negatieve gevolgen voor gemeentes in het zuiden van de beide Limburgen, worden de krachten gebundeld. Dat gebeurt met een gemeenschappelijk advies om de overlast maximaal te beperken. De gemeenten die meedoen, zijn Gingelom, Heers, Tongeren, Hoeselt, Bilzen, Lanaken, Riemst, Voeren, Maastricht, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals.

Lawaaierig toestel

“Cijfermateriaal staaft onze bezorgdheid”, zegt Patrick Jans, schepen van Milieu van Tongeren. “In 2020 werd jaarlijks ongeveer 1 miljoen ton vracht via de luchthaven van Luik getransporteerd, in 2040 zal het over 2,5 miljoen ton gaan. Het aantal cargovluchten zal toenemen van 25.000 naar 65.000 vluchten in 2040. Het rapport van het jaar 2020 noteert maar liefst 1.553 vluchtgecorreleerde geluidsgebeurtenissen die de tolerantiegrens van 55 dBA overschrijden. Opvallend daarbij is de inzet van de Boeing 747-400. Die zou de komende jaren verdrievoudigen, terwijl deze tendens indruist tegen het gebruik in andere luchthavens, die deze lawaaierige toestellen niet langer toelaten.”

Ook in Bilzen vragen ze een aantal milderende maatregelen. “En we willen dat ze dwingender worden opgesteld dan nu het geval is”, zegt schepen van Bilzen, Maike Meyers. “We willen bijvoorbeeld dat er geluidsquota’s worden opgelegd tijdens de nachtelijke uren, waarbij de bewoners gevrijwaard worden van de meest ingrijpende negatieve geluidseffecten. We willen ook een faseringsplan waarbij de meest luide vliegtuigen binnen een bepaalde termijn volledig geweerd worden, zeker gedurende de nachten. En ook moet er gewaakt worden over de uitstoot van de vliegtuigen.”

Toerisme

Naast de hinder voor de eigen inwoners vrezen de Nederlands-Limburgse gemeenten ook voor een weerslag op het toerisme. Ze hopen ook dat de Rijksoverheid in overleg gaat met de Waalse regering want de situatie is nu reeds onaanvaardbaar.

En dus hebben de twaalf gemeentebesturen via het gespecialiseerde advocatenbureau Publius uit Kortrijk een eenduidig collectief advies uitgebracht aan de Waalse overheid die zich wellicht in de zomer zal uitspreken over de vergunning. “Als de Waalse regering ons advies naast zich neerlegt, gaan we ongetwijfeld in beroep want we moeten de overlast voor onze inwoners tot een minimum beperken”, zegt burgemeester Mark Vos namens de twaalf.