Eerste spadesteek voor Bellefleurs met 140 woningen en werkplekken

In het voorste gedeelte van het gebied, aan de kant van de Pastorijstraat, komt de groene woonwijk Botanica. In zes verschillende wooneenheden worden in totaal zo’n honderd appartementen verwerkt met een ruimtelijk en erg duurzaam karakter. Meer naar het Mijnwerkersplein en de schachtbokken toe zijn er veertig sociale appartementen met een laag E-peil voorzien. Met 10.000 vierkante meter aan oppervlakte voor kleine en middelgrote bedrijven wordt in de onmiddellijke omgeving de tewerkstellingsgraad verhoogd. “De combinatie van wonen en werken in een duurzame omgeving is het uitgangspunt van dit project”, zegt burgemeester Alain Yzermans. De gemeente ging voor de realisatie van het project in zee met Cordeel, Houben, Willemen Real Estate, TCS en de lokale sociale huisvestingsmaatschappij. (cn)