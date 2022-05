Gezamenlijke ziekenzalving bij Samana Paal

Door de onzekerheid en de gezondheid van hun leden had Samana Paal lang genoeg gewacht om terug een actieve bijeenkomst te houden. Bij het begin van de eucharistieviering die voorgegaan werd door pastoor Geert en bijgestaan door pastoor Rik werd iedereen verwelkomd. Tijdens deze viering kregen 52 leden ook het sacrament van de zieken toegediend door de beide priesters. Na de viering nam men dan plaats aan de mooi gedekte tafels voor een tas koffie en lekkernij maar zeker ook voor het samenzijn. Een goeie babbel want het was voor velen toch lang geleden dat ze elkaar nog gezien hadden. Na de taart kreeg iedereen ook nog een bloempotje mee naar huis.