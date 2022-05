Projectweek ‘freerunning’ op campus Ambiorix in Tongeren

Sinds enkele schooljaren slaan de leerkrachten lichamelijke opvoeding van onze onderwijscampus ‘Ambiorix’ te Tongeren de handen in elkaar tijdens de week na de paasvakantie. Een omloop bestaande uit verschillende toestellen van diverse materialen biedt een uitdagend en gevarieerd parcours van vele hindernissen.Dit alles staat in het teken van ‘freerunning/parkour’. Het mooie aan deze ‘projectweek’ is dat de leerlingen van het lager onderwijs actief samenwerken met de leerlingen van het secundair onderwijs aan de doelstellingen uit het leerplan, natuurlijk ieder op eigen niveau. "Deze activiteit behoort tot één van de sportieve hoogtepunten van het schooljaar en onze leerlingen kijken hier dan ook gedurende weken naar uit. Dit is voor ons als LO-team een uitgelezen kans om een statement te maken dat een samenwerking tussen jong en oud(er) steeds zijn vruchten afwerpt. De jongere kinderen willen niet onderdoen en staan steevast hun mannetje tegen de oudere leerlingen, die op hun beurt weer willen laten zien wat er mogelijk is als meer vaardigheden ontwikkeld zijn," aldus meester Yens, leerkracht lichamelijke opvoeding van GO! BS Atheneeke in Tongeren. "Jaar na jaar worden we positief verrast door de kleinsten, die de uitdaging niet uit de weg gaan en dit tot grote verbazing van de tieners. Wij leren van elkaar."