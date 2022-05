Duizend nieuwe kledingstukken voor Oekraïne

Merkkleding die aan het einde van het modeseizoen niet verkocht is gaat meestal naar ‘outletwinkels’. JBC besliste dat dit jaar niet te doen, maar deze outlet via Rotary te schenken aan Oekraïne. Rotaryclub Genk-Noord pikte deze boodschap op en zorgde ervoor dat een pallet en een aantal dozen met meer dan duizend nieuwe kledingstukken afgehaald werd in de magazijnen van JBC. Clubvoorzitter Marie-Louise Vanherk en Peter Firman, voorzitter van het katholiek orthodoxe centrum heilige Sofia, haalden de kleren af en brachten ze naar Kristus Koning in Waterschei, waar de pastoor een ruimte achteraan in de kerk ter beschikking stelt voor de Oekraïense zaak.Daar komen diverse goederen samen: niet alleen kleding, maar ook droge voeding, kinderspeelgoed, medische benodigdheden en zelfs dierenvoeding. De hulp is bestemd voor Oekraïense vluchtelingen in Genk en omstreken, maar een deel wordt ook op vrachtwagens van Essers geladen en tot in Polen of Oekraïne gebracht. Het centrum heeft een vrijwilliger ter plaatse om te zien dat alles op de juiste bestemming komt.