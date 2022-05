Herdenking voor Peltse paters: drie missionarissen 60 jaar geleden vermoord

Zestig jaar geleden werden drie Peltse paters-missionarissen vermoord in Congo, samen met zeventien andere paters. Zondag 8 mei wordt deze tragische gebeurtenis herdacht met een eucharistieviering in de Sint-Niklaaskerk van Neerpelt om 11 uur.

Op 1 januari 1962 werden drie Peltse paters vermoord door soldaten in Kongolo, in het noorden van Katanga. Désiré Pellens uit Neerpelt en de neven Michel Vanduffel en Theo Schildermans uit Lindel-Hoeven werden samen met zeventien andere paters van de Heilige Geest het slachtoffer van een wraakactie door het Congolese regeringsleger in de opstandige provincie Katanga dat streefde naar onafhankelijkheid. Sindsdien houden de families de nagedachtenis in ere.

“Het is belangrijk dat ook de nieuwe generaties blijven onthouden wat deze paters is overkomen, en dat hun herinnering levendig blijft”, lieten ze eerder al verstaan. Samen met de gemeente Pelt en de Congregatie van de Heilige Geest wordt zondag, door corona later dan voorzien, stilgestaan bij de zestigste verjaardag van deze tragische gebeurtenis. Dat gebeurt met een eucharistieviering in de Neerpeltse Sint-Niklaaskerk om 11 uur. Om 14 uur is er een ontmoetingsmoment met een versnapering aan het buurthuis in de Holenweg.

(gvb)