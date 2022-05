Red Bull en BMC ontwikkelen met F1-technologie de ‘snelste racefiets ter wereld’

Het doel van het project is de technieken die gebruikt worden om een F1-bolide sneller te maken toe te passen op een racefiets. Dankzij de geavanceerde infrastructuur van Red Bull Advanced Technologies is BMC er in geslaagd om de fiets sneller en wendbaarder te maken.

“De knowhow van Red Bull Advanced Technologies op het gebied van simulatie vult onze eigen expertise in fietsontwerp en -constructie zeer goed aan,” aldus Stefan Christ, hoofd van R&D bij BMC.

“Door niet alleen de prestaties van de fiets te kunnen simuleren, maar ook die van de omgeving als geheel, ontstaan er ongelooflijke samenwerkingsmogelijkheden en kunnen BMC-atleten uiteindelijk nog sneller zijn.”

“Bovendien hebben we het geluk dat we onze prototypes in ons eigen Impec Lab hier in Zwitserland, in Grenchen, kunnen bouwen, waardoor we snel door de ontwikkelingsfasen kunnen gaan en tegelijkertijd onze exacte visie op de fiets in kwestie kunnen realiseren.“

Ook Fabian Cancellara, de Zwitserse tijdritlegende, is nauw betrokken bij het project. Hij was betrokken bij alle stappen van de ontwikkeling.

“Twee werelden die draaien om verschillende sporten zijn samengesmolten om iets te creëren dat ongekend is in de wielersport. Het was een fascinerende ervaring om vanaf het prille begin bij het project betrokken te zijn en voortdurend de wisselwerking tussen de atleet en zijn machine te kunnen testen.”

“Het was geweldig om betrokken te zijn bij de ontwikkeling van een hypermoderne fiets, met een nogal radicale aanpak en met een reële mogelijkheid om de prestaties vanuit het oogpunt van de rijder te beïnvloeden. Het uiteindelijke prototype is ongelooflijk en ik kan niet wachten om te zien wat er nu gaat gebeuren,“ zei Cancellara.

De samenwerking tussen een F1-team en een fietsconstructeur is niet nieuw. In het verleden sloegen McLaren en Specialized al eens de handen in elkaar met als resultaat de S-Works Venge.

Meer F1-nieuws:- F1-piloot toont speciale ‘basketbal-helm’ voor GP van Miami maar waarschuwt zijn fans- Mercedes wil haar F1-motor met ’tweaks’ een boost geven- F1-piloten zijn gewaarschuwd: “Laatste sector in Miami zal ze in de fout dwingen”- “Stoffel Vandoorne gaat in 2023 voor DS Penske racen”- F1-team overwoog om al de verf van F1-bolide te halen om hem sneller te maken (F1journaal.be)