Beringen zet het belang van opvoeden in de spotlight tijdens ‘Week van de groeilamp 2022’

Heel wat ouders, grootouders, onthaalouders, vrienden en familie zorgen er elke dag voor dat kinderen opgroeien in een warme en positieve omgeving. Elke ouder of opvoeder weet dat opvoeding hand in hand gaat met moeilijke momenten. Soms is het niet evident om over die moeilijke momenten in het ouderschap te praten. “Als ouder moet je voldoende vooruitkijken en denken aan de wereld van morgen. Je wil kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op een gezond en gelukkig leven en hen genoeg veerkracht geven om toekomstige obstakels de baas te zijn. Tijdens de ‘Week van de Groeilamp’ maak je kennis met ons breed partnernetwerk. Zo weet je voor wat je bij wie terecht kan”, vertelt schepen van Welzijn Ann-Sofie Vanoverstijns. Op woensdag 18 mei kan je samen met je gezin van een leuke spelnamiddag genieten op de Regina Mundi site. In de voormiddag vindt er in Bibliotheek Beringen een babybrabbel plaats met Evelien, waarbij ze je vertelt hoe je samen met je baby op een leuke manier leert omgaan met taal. Schepen van de Bibliotheek, Jessie De Weyer, is tevreden dat via deze weg ouders ook de bib ontdekken, met een grote collectie aan leuke educatieve boekjes: “Naast de babybrabbel op 18 mei, kan je als ouder kennismaken met het aanbod voor jonge gezinnen in Beringen op de Boekstart-dag van zaterdag 21 mei. Heb je een baby van 6 maanden of een peuter van 15 maanden? Dan krijg je zelfs een gratis boekenstart-pakketje om zo de eerste taal-stapjes te zetten." Om extra in te zetten op taal en taalstimulering bij gezinnen en kinderen is er van 16 mei tot 3 juni eveneens een tentoonstelling op de Regina Mundi site. Je kan er kennismaken met de meertalige groeimeter. Deze is ontworpen op basis van 10 tips om zowel ouders als leerkrachten te ondersteunen in hun meertalige opvoeding en adaptatie van het Nederlands. Heb je een vraag over je gezin, over je kleine spruit of grote kinderen? Het Huis van het Kind Beringen helpt je steeds graag op weg in het ruime aanbod voor gezinnen in Beringen. Het Huis van het Kind is een samenwerking tussen tal van organisaties die je helpen met kinderopvang, gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning enzovoort. De hele week lang kan je ook genieten van een uitgebreid aanbod gratis webinars en (online) workshops over opvoeden op www.expoo.be. Inschrijven kan via: bibliotheek@beringen.be / T 011 45 08 10 / of aan de infobalie van de bib