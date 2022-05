Ter Heide ontvangt koninklijke titel vanwege 50-jarig bestaan

Op 8 maart 1971 startten de eerste medewerkers van het nieuw geopende Ter Heide aan een groot avontuur. De eerste vijf bewoners kregen al snel gezelschap van heel wat anderen en jaar na jaar groeide Ter Heide tot de grote organisatie die het vandaag is. Met de groei van het aantal bewoners, nam de kennis en ervaring over een kwaliteitsvol leven bieden aan personen met een beperking steeds meer toe. In 2022 kijkt Ter Heide met veel trots terug op meer dan 50 jaar expertise, waaraan in de toekomst continu verder gebouwd zal worden. “Doorheen de jaren is er een mooie evolutie geweest in het betrekken van de ouders en familieleden van onze bewoners. We zijn ervan overtuigd dat goede zorg bieden ook een goede samenwerking met het netwerk inhoudt. Ouders en familieleden zijn vandaag gelijkwaardige partners in de zorg,” vertelt algemeen directeur Paul Geypen. Samen met gouverneur Lantmeeters, leden van de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering IGL, ouders en familieleden van bewoners, medewerkers, netwerkpartners en heel wat anderen vierde Ter Heide op 22 april officieel zijn 50ste verjaardag. Voor deze bijzondere gelegenheid namen de aanwezigen een duik in de geschiedenis. In de jaren 60 was er geen geschikte ondersteuning of opvang voor personen met een beperking. In 1967 werd daarom IGL opgericht, de Intercommunale Vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg. Dankzij IGL zagen Ter Heide, LIVaanhetwerk en BuSO De Wissel (intussen geen onderdeel meer van IGL) het levenslicht. Als kroon op 5 decennia grenzen verleggen voor deze bijzondere doelgroep, kreeg IGL/Ter Heide dit jaar officieel de titel ‘Koninklijke Maatschappij’. Gouverneur Lantmeeters kwam deze eretitel feestelijk uitreiken: “De titel ‘Koninklijke Maatschappij’ kan gezien worden als een keurmerk voor een gezonde organisatie met een goede dynamiek. Deze eretitel is dus een erkenning voor de visie van IGL/Ter Heide en het harde werk van de vele medewerkers in de afgelopen 50 jaar. Laat het ook een stimulans zijn om op hetzelfde elan verder te werken en de Limburgse warmte en zorgzaamheid verder uit te dragen aan de vele zorgbehoevenden.” Ter Heide telt intussen 650 enthousiaste medewerkers en zo’n 430 bewoners. Samen met moederorganisatie IGL kijkt Ter Heide alvast vooruit naar alle kansen die de toekomst brengt. Daarvoor bouwen ze op hun rijke ervaring om personen en hun netwerk terug zicht te geven op een kwaliteitsvol leven.