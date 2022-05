Okra Lille huldigt 80- en 90-jarigen op voorjaarsfeest

De zaal was in een paasbest fleurig lentekleedje gestoken en iedereen voelde zich van bij het binnenkomen onmiddellijk thuis. Deze mensen hadden elkaar duidelijk gemist en hadden dringend nood aan een gezellige namiddag.Om stipt half twee opende voorzitter Piet deze feestvergadering, gevolgd door pastoor-deken Jan. Het oudste bestuurslid Albert Dijkmans (92) had te kennen gegeven na meer dan 25 jaar dienst een stapje terug te willen zetten. Speciaal voor die gelegenheid was Linsey Tiri uit Hasselt gekomen om Ber de medaille van verdienste van Okra op te spelden. Een oorverdovend applaus van al de aanwezigen bewees de erkentelijkheid die de leden Ber toedragen.Gewoonlijk huldigt Okra Lille de 80- en 90-jarigen tijdens het najaarsfeest. Maar vermits dit twee jaar niet heeft kunnen plaatsvinden, waren deze mensen nog niet gevierd. Dit resulteerde voor 2020 in 3 jubilarissen van 90 jaar en 8 feestelingen van 80 jaar. Voor 2021 telde Okra Lille 5 mensen die de 90 bereikten en eveneens 5 personen die 80 jaar werden.