Grootschalige pro-abortusbetogingen gepland in VS op 14 mei

Verschillende grote progressieve organisaties hebben de Amerikanen donderdag opgeroepen om op 14 mei in groten getale de straat op te trekken om te demonstreren voor het recht op abortus, nu het Amerikaanse Hooggerechtshof dat recht op de helling dreigt te zetten.

“Het is tijd om onze inspanningen te verdubbelen, er valt geen tijd te verliezen”, verklaarde Kelley Robinson van Planned Parenthood, een organisatie die veel abortusklinieken in de VS runt.

“Op 14 mei gaan we onze woede uiten”, voegde ze er nog aan toe. Planned Parenthood zal vier grote demonstraties organiseren in Washington, New York, Chicago en Los Angeles. “We verwachten honderdduizenden mensen.”

Daarnaast staan ook nog andere demonstraties op til. “Het zal een zomer van woede worden”, verklaarde Rachel Carmona van Women’s March. Die beweging verzamelde in 2017 duizenden vrouwen voor een betoging tegen de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump.

Begin deze week publiceerde Politico een ontwerpadvies waarmee het Supreme Court het historische arrest “Roe versus Wade” uit 1973, dat het abortusrecht grondwettelijk garandeerde, ongedaan wil maken. Opperrechter John Roberts erkende de authenticiteit van het document, maar voegde eraan toe dat het niet om een definitief standpunt gaat.