Franstalige partijen vernieuwen cordon rond extreemrechts

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez in debat met Tom Van Grieken. Volgens het nieuwe charter mag hij dat niet nog eens doen.

De Franstalige partijen PS, MR, Ecolo, Les Engagés en Défi hebben een akkoord over een aangepaste versie van hun Charter voor de Democratie, dat vastlegt hoe die partijen moeten omgaan met extreemrechts. De partijen zouden het charter wel pas officieel maken dit weekend, aan de vooravond van 8 mei, de herdenkingsdag van de overwinning tegen het fascisme. De directe aanleiding voor de hernieuwing was het recente debat in Terzake dat MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez aanging met Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken. Dat leidde toen tot een grote rel met onder meer Ecolo en PS, die striktere regels eisten.

MR steigerde eerst, en wilde vervolgens dat het nieuwe verbod, op politieke samenwerking maar ook op debatten op alle denkbare media, ook zou worden ingevoerd tegen de extreemlinkse PTB-PVDA. Volgens Le Soir zou dat uiteindelijk niet weerhouden zijn. PTB-PVDA ondertekent de tekst zelf niet, “omdat we als nationale partij aan Vlaamse zijde wel in debat gaan met Vlaams Belang”, zegt voorzitter Raoul Hedebouw. “Maar mocht er aan Franstalige kant een extreemrechtse partij opstaan, dan zouden wij daar ook niet mee in debat gaan.” (hca)