Amerikaanse medicijnwaakhond legt Johnson & Johnson-vaccin zware restricties op

Concreet mag het vaccin van Johnson & Johnson voortaan enkel nog toegediend worden aan volwassenen als een prik met Pfizer of Moderna om medische redenen of wegens stockproblemen niet mogelijk is. Daarnaast wordt ook nog een opening gemaakt voor mensen die wegens “persoonlijke twijfels” geen mRNA-vaccin wensen.

Het FDA nam de beslissing nadat het 60 gevallen van tromboses onder de loep had genomen, waarvan 9 overlijdens.

In de VS werden iets minder dan 19 miljoen doses van het coronavaccin van Johnson & Johnson toegediend, goed voor zowat 3 procent van het totale aantal doses.