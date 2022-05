Aantal nieuwe coronabesmettingen daalt met een derde

Tussen 26 april en 2 mei testten dagelijks gemiddeld 4.483 personen positief op het coronavirus. Dat is een daling met 31 procent in vergelijking met de voorgaande zevendaagse periode, zo blijkt vrijdagochtend op het dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.

In dezelfde periode werden er wel minder testen afgenomen, gemiddeld 18.900 per dag (-15 procent). Ook de positiviteitsgraad nam verder af tot 26,2 procent.

De afgelopen zeven dagen werden dagelijks gemiddeld 134,3 mensen opgenomen in de Belgische ziekenhuizen (-16 procent). In het totaal liggen er nu 2.016 COVID-patiënten in het ziekenhuis (-17 procent), 122 van hen hebben intensieve verzorging nodig (-16 procent).

Tussen 26 april en 2 mei overleden dagelijks gemiddeld 16,6 mensen aan de gevolgen van COVID-19. Dat is een daling met 9 procent.