Vrijdag begint de 105de Giro in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Voor het eerst sinds 2013 gebeurt dat met een rit in lijn. Toen won Mark Cavendish in Napels, maar de finish in Visegrád is net iets te lastig voor de opnieuw aanwezige Brit. Vliegt Mathieu van der Poel op de slotklim naar het kasteel al meteen naar de roze trui? Volg het hier live.