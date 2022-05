Karaoke, 18 bowlingbanen en groot restaurant: sportsbar O’Learys stijkt neer in Hasselts TT-center

De Amerikaanse sportsbar O’Learys opent dit najaar in het Hasseltse TT-center. Sport beleven en bekijken, ontspanning en lekker eten en drinken komen mekaar tegen in de tweede vestiging, na Gent, met 250.000 bezoekers per jaar, in ons land. Er komen 40 jobs. Goed 1.000 mensen kunnen er tegelijk terecht.

Bij O’Learys komen sport, ontspanning en bar/restaurant elkaar tegen in de grootste sportbar van België. “We gaan bijna 4.000 vierkante meter invullen, waarmee we meteen de grootste partij in TT-center worden”, zeggen zaakvoerders Steven Malysse en Jurgen Staels. “De ingang gaat via een roltrap, bij het Borrelmanneke. De bovenverdieping vullen we dan quasi helemaal in. De investering die we in Hasselt doen, bedraagt 3 miljoen euro. In het najaar van 2022 willen we de deuren openen.”

100 tv-schermen

“Het Zweedse franchiseconcept O’Learys telt wereldwijd meer dan 100 zaken, met heel wat vestigingen in Europa maar ook in Dubai zijn we actief. We willen een unieke plek zijn waar mensen mekaar kunnen ontmoeten in een Amerikaanse setting. Ze kunnen zich perfect ontspannen, zelf sporten maar ook sport bekijken op meer dan 100 tv-schermen waar ze door omringd worden. Sportfanaten zullen hier echt hun hartje kunnen ophalen, zoals dat in de grote sportsbars in Boston kan. De aankleding wordt ook heel authentiek, mensen gaan verrast zijn.”

Shuffleboard

“Daarnaast bieden we ook een enorm restaurant, waar we de lekkerste hapjes, van slaatjes over burgers tot hoogwaardige menu’s of typisch café-food, en ook heerlijke drankjes aanbieden. We zijn er zeker van dat dit concept ook in Hasselt zal aanslaan en dat we ook voor vergaderingen, teambuildings en andere groepsactiviteiten hoog gaan scoren. Dit wordt echt een belevenis op elk vlak. Mensen zullen hier onder meer kunnen bowlen op 18 banen die in de vroegere MediaMarkt een onderkomen krijgen, ze kunnen zich uitleven op 8 pooltafels, het enorm plezante Amerikaanse spel Shuffleboard ontdekken, zich uitleven op arcade games of spelautomaten zoals basketgames, racegames en dergelijk en andere typische caféspellen.”

Karaoke

“Wie liever iets compleet anders doet en zich wil uitleven in één van onze 4 of 5 afgesloten, karaokeboxen kan, met vrienden of familie, in het eigen gezelschap, genieten van een karaoke-avond waarbij kan meegezongen worden uit een waaier van meer dan 35.000 nummers. Helemaal plezant is dat we de boxen thematisch inkleden van aprés ski over schlager tot wereldhits van nu, alles kan.”

Trekker

“O’Learys wordt een trekker van formaat”, verzekert Koen Verhaest van Growners, de eigenaar van het TT-center. “Ze zijn meteen onze grootste gebruiker en nodigen ook andere kandidaat ondernemers in andere leisurebranches uit om mee in één van de aanpalende panden rond O’Learys te stappen. We zijn er van overtuigd dat deze ligging, pal in het centrum, vlakbij ’t Scheep en bovenop een ondergrondse parkeergarage, alle troeven heeft om bijvoorbeeld escape rooms, virtual realitygames en dergelijke aan te trekken. Wat er zeker niet komt, zijn de padelbanen. We zijn er echt mee bezig geweest, maar door de oplopende verbouwkosten, bleek dat uiteindelijk niet haalbaar.”

Meerwaarde

“De komst van O’Learys bezorgt TT en bij uitbreiding de hele buurt alleszins een enorme meerwaarde en het zal zeker een positieve invloed hebben op de verdere invulling voor de hele omgeving”, meent burgemeester Steven Vandeput (N-VA). “Het past ook perfect binnen de belevingsstad die Hasselt is. Dit wordt een nieuwe aantrekkingspool voor onze binnenstad. En O’Learys zorgt voor 40 nieuwe jobs in Hasselt, een absoluut pluspunt.”

Dirk JACOBS

Foto: Karel HEMERIJCKX / RR