Amber Heard getuigt over beruchte ruzie waarbij Johnny Depp vingertopje verloor en toont foto’s van zijn dieptepunt

Amber Heard heeft donderdag opnieuw urenlang getuigd in het smaadproces dat Johnny Depp tegen haar aanspande. Geëmotioneerd vertelde ze over de vele momenten van misbruik waarvan ze de acteur beschuldigt. Ze trad onder meer in detail over de beruchte ruzie in Australië en deelde foto’s van een compleet uitgetelde Johnny Depp. Dit waren haar opvallendste uitspraken.

Over de wodkafles en het vingertopje:

Ze waren nog maar een maand getrouwd, maar in 2015, in de periode van de opnames van Pirates of the Carribean 5 in Australië, maakten Johnny Depp en Amber Heard zwaar ruzie over zijn drank- en drugsgebruik, en beschuldigde hij haar geslapen te hebben met Eddie Redmayne en Billy Bob Thornton. Dat vertelde de actrice donderdag. Hij zou haar tegen de koelkast geduwd en bij de keel gegrepen hebben, waarna zij hem in het gezicht sloeg en zich kon bevrijden. En dan was er het intussen veelbesproken moment waarop Depp zijn vingertopje verloor én hij Heard gepenetreerd zou hebben met een wodkafles.

Het koppel worstelde op een pingpongtafel en Depp zou een fles meermaals in haar richting hebben vastgehouden waarna ze die fles vastgreep en op de grond smeet. “Dat maakte hem echt razend”, zei ze. Daarna zou Depp haar bedreigd hebben met een kapotte fles. “Op een bepaald moment zat hij bovenop me op de bar, schreeuwend ‘I fucking hate you’. Hij had mijn nek vast. Hij greep mijn borst, hij scheurde mijn nachtjapon en ik was naakt.”

“Ik voelde druk op mijn schaambeen en ik kon zijn arm voelen bewegen. Ik dacht hij me aan het slaan was”, vertelde Heard geëmotioneerd. Hij duwde een fles “opnieuw en opnieuw” in haar en zei dat hij haar zou vermoorden. “Ik herinner me dat ik rondkeek naar alle gebroken flessen, gebroken glas, en dat ik niet wilde bewegen omdat ik niet wist of het gebroken was, ik wist niet of de fles die hij in me had gebroken was.”

Dat Depp zijn vingertopje verloor, zou na het seksueel misbruik gebeurd zijn, maar die verwonding zou Heard niet gezien hebben omdat ze kalmeermiddelen kreeg toegediend om te kunnen slapen.

Heard vertelde vervolgens hoe na de ruzie de muren beklad waren met bloed, er woorden geschreven waren met bloed en hoe het tapijt besmeurd was. Buiten was Depp nog steeds aan het proberen vulgaire boodschappen te schrijven door te urineren op een muur. Zij leidde hem “als een wild dier” naar binnen, terwijl zijn penis nog uit zijn broek hing.

Na de ruzie voelde ze zich “geruïneerd”. “Mijn hart was gebroken. Ik wist niet wat ik moest doen. Ik dacht dat hij zou sterven of zelfmoord zou plegen, mocht ik hem achterlaten in Australië.” Toch pakte ze haar spullen. Op de luchthaven kocht ze nog een boek over relaties. Dat las ze op de vlucht naar huis. “Onze relatie was zo vreselijk en toxisch. En toch betekende ze zoveel voor mij. Ik hield zo veel van hem dat ik wel miljoenen boeken zou lezen.”

Over zijn bedrog:

Enkele weken na de Australische ruzie ontdekte Heard naar eigen zeggen dat Johnny Depp met een vrouw aan het sms’en was met wie hij al langer een relatie had. “Ik ging door het lint”, zegt ze. “Ik confronteerde hem met de berichtjes. Het kon me niet schelen of hij me zou doden of niet, wat waarschijnlijk was in dat stadium van onze relatie.” Ze schreeuwde dat Depp het huis moest verlaten. “We duwden elkaar. Ik was zo kwaad dat hij mij bedrogen had, vlak na mijn huwelijk. Het voelde alsof alles weer instortte. Ik was zo gekwetst.”

Over fysiek geweld:

Heard beschreef nog meerdere incidenten waarbij Depp haar aangevallen zou hebben. Zo zou hij haar tijdens het Met Gala beschuldigd hebben van “flirten”. Toen ze thuiskwamen, duwde hij haar en greep hij haar bij de nek. “Hij gooide een fles naar me. Die miste mij, maar raakte en brak de kroonluchter.” Na een worsteling “sloeg hij me gewoon in het gezicht”. “Ik vermoedde dat ik een gebroken neus had.” Heard zei dat ze een foto nam van haar “gezwollen, rode neus”.

Tijdens een privévlucht tussen Boston en LA in mei 2014 stelde Depp “echt expliciete” vragen en zei hij “walgelijke dingen” over een seksscène die zij had met James Franco. Hij noemde haar een “slet”. Ze zei dat hij haar een klap gaf, in het volle zicht van een van zijn vrienden in het vliegtuig. “Het deed geen pijn, maar ik schaamde me dat hij zo iets zou doen waar mensen bij waren”, zei ze. Toen ze wegliep, schopte hij tegen haar rug en viel ze op de grond. “Je kon een speld horen vallen. Niemand deed iets. Ik was zo beschaamd.”

In januari 2015 kreeg het koppel ruzie in Tokio. Depp zou Heard tegen de grond geduwd hebben, haar bij haar haren hebben vastgepakt en haar tegen de grond hebben gehouden met zijn knie. “Hij schreeuwde dat hij me haatte en dat het gedaan was, hij niet met me zou trouwen. Ik herinner me dat ik op de grond aan het wenen was.”

Heard sprak ook een getuigenis van Depps bodyguard tegen, die eerder op het proces had gezegd dat Heard een blikje naar Depp had gegooid tijdens een ruzie in LA. Volgens Heard was het Depp die een blik gooide, en haar zus probeerde te slaan. Daarna had Heard hem geslagen, zei ze.

Heard beschreef nog een ander gevecht in LA, in december 2015. Depp zou haar tegen de grond gewerkt hebben. “Hij gaf me een kopstoot, recht op mijn neus. Ik voelde een stekende pijn. Het is één van de weinige momenten in onze relatie dat ik fysieke pijn voelde.” Depp zou haar daarna bij de haren hebben gesleept tussen verschillende kamers. “Hij sloeg me met zijn vuist op mijn achterhoofd. Hij zei dat hij mij haatte. Ik dacht: dit is hoe ik zal sterven. Nu gaat hij me vermoorden zonder het goed en wel te beseffen.”

De rechtbank kreeg foto’s te zien van Heard, met verwondingen aan haar lip, oog en neus die volgens haar het gevolg waren van de aanval.

Over de foto’s die ze nam:

Heard had het gevoel dat Depps entourage medeplichtig was aan zijn gedrag. “Hij viel flauw, werd ziek, en verloor de controle over zichzelf. En mensen vonden hem, lapten hem op...”, zei ze. “Hij herinnerde het zich niet of ontkende het. Dan beschuldigde hij mij van zaken. En er was niemand om mij te steunen. Er waren enkel de mensen die hem hielpen. Dus nam ik foto’s om het te documenteren.” Daar begon ze mee in 2013.

“Ik kon niet winnen. Als ik niks over het drinken zei, werd het erger. Als ik er toch iets over zei, dan was ik aan het zagen. Het maakte hem boos.”

Over zijn dieptepunt:

Toen Depp eind 2014 de film Mortdecai aan het opnemen was miste hij “een paar dagen werk” en bleef hij in bed liggen nadat hij de hele nacht had gedronken. “Het gaat om miljoenen dollars elke dag dat je aan het filmen bent. Ik had nog nooit iemand ontmoet die de set zo onder controle kon houden.” Ze zei dat Depp op een dag “niet thuis kwam” omdat hij had gedronken en drugs had gebruikt in een hotelkamer met Paul Bettany. Toen Depp eindelijk terugkwam, moest hij fysiek in huis worden gebracht, zei ze. Ze vertelde de rechtbank: “Een van de veiligheidsagenten droeg Johnny naar binnen als een baby”, zei ze . “Ik had het gevoel dat hij eindelijk het dieptepunt had bereikt.”

Over zijn poging om af te kicken:

Heard bleef bij Depp toen hij probeerde af te kicken, vertelde ze. Depp zou midden in een zin in slaap vallen, en sigaretten op zijn been hebben laten vallen toen hij in slaap viel. “Soms werd hij wakker in het midden van de nacht, soms huilde hij”, zegt Heard. “Soms draaide ik hem ’s nachts om zodat hij kon overgeven en checkte ik of er nog een polsslag was.” Volgens Heard zou de acteur dubbel zo veel opioïden nemen als ‘normaal’.

Depp werd tijdens het afkicken soms zo kwaad “dat hij me in het gezicht sloeg terwijl hij huilde”. “Ik had daar niet moeten zijn. Het was echt dom van me en ik weet niet waarom zijn artsen me dat niet gezegd hebben. Het was de hel.” Volgens Heard hallucineerde Depp soms en sprak hij met mensen die er niet waren.

Over zijn controle over haar werk:

“Ik ben altijd onafhankelijk geweest. Ik heb altijd gewerkt. Ik had me nooit ingebeeld dat ik mijn job moest verantwoorden”, vertelde Heard over Depps controlerende gedrag. “Ik moest elke keer als ik een script kreeg, onderhandelen met hem. Het klinkt lief als hij zegt dat ik niet moest werken en hij me zou onderhouden, maar elke keer werd het een gevecht”, zei Heard.

Ze vertelde dat ze films met seksscènes zou weigeren, dat ze bepaalde personages niet zou spelen, het aantal kusscènes verminderde en vroeg om minder schaars gekleed te mogen zijn. Depp was kwaad omdat ze een job had aanvaard in de film The Adderall Diaries, met James Franco als tegenspeler. “Hij haatte – haatte – James Franco, en beschuldigde me er al van stiekem iets met hem gehad te hebben in mijn verleden, nadat we samen Pineapple Express hadden gedaan.

Over toestemming voor een concert:

Kort nadat Depp haar ten huwelijk had gevraagd, nodigde een van haar collega’s haar uit naar een concert. “Ik wist al dat ik niet gefotografeerd mocht worden. Dat had ik eerder al geleerd. Dus ik vroeg hem toestemming om te gaan”, zei ze. Depp vertelde haar dat de verloving verbroken zou worden als ze naar het concert zou gaan. “Ik was naïef, volgens hem, dat mensen mij op een platonische manier zouden uitnodigen. Hoe kon ik zo dom zijn? Waarom zouden ze met mij willen omgaan? Het was duidelijk dat ze meer van me wilden en ik waarschijnlijk ook van hen.”

Over het huwelijkscontract:

De advocate van Heard vroeg haar naar de discussies over het huwelijkscontract, waar Depp volgens eerdere getuigenissen kwaad over was. “Ik weet dat hij duidelijk meer verdiende dan ik. Ik wou twijfel in zijn hoofd wegnemen en bracht een huwelijkscontract ter sprake. Johnny zei dat hij het zou verscheuren. De enige manier hieruit was de dood”, zei ze. Volgens Heard vroeg Depp haar of ze al een manier aan het zoeken was om uit de relatie te stappen.