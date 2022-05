“Leven is oefenen”, besluit Ish Ait Hamou het gesprek. “Constant zoeken naar een betere versie van jezelf.” Hoe hij dat doet, als creatieve geest met een gezin met drie jonge kinderen? Dat vertelt de auteur van bestsellers als Cécile en Het moois dat we delen met plezier, even pauze nemend van die computer waarop hij tegenwoordig vooral aan filmscripts werkt.