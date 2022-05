Gluren bij BV’s: Thuis-actrice brengt ode aan haar lichaam in bikini en Fabrizio verklapt grootste angst

Van een duik in ijskoud water tot zwoegen op de vloer voor de perfecte outfit: de afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram − die we graag even voor je bundelen.

Haar nieuwste boek promoten, dat doet Saartje Vandendriessche in bikini in ijskoud water.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Dat ze Christophe Lambrecht bij Studio Brussel nog lang niet zijn vergeten. Eva De Roo en haar collega’s gingen frietjes eten als eerbetoon aan hun in 2019 plots overleden collega.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Onderweg naar zijn tweede thuis in Frankrijk moet Junior Planckaert een pitstop inlassen voor de familiehond Apollo. Of heet dat dan een pipistop?

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Een kusje in de zon, dat is een moment van ultiem geluk voor Nora Gharib en haar dochtertje Chams.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het kan Fabrizio Tzinaridis niet schelen dat hij soms “op zijn bek gaat”. De bachelor wil later op zijn sterfbed geen spijt hebben van dingen die hij niet heeft gedaan. Want dat is zijn grootste angst, zo zegt hij in een filmpje.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Karaoke zingen in de lift? Eline De Munck weet waar dat kan. Ze deelt het bewijs én een zeldzaam kiekje met haar vriend Michaël R. Roskam.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

LEES OOK:

Kat Kerkhofs geniet van zon, zwembad en haar zoontje. Van een goede nachtrust genieten ze daarentegen momenteel niet. Zo verraadt het bijschrift ‘team no sleep’.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Wie keek naar Liefde voor muziek, zag dat Camille Dhont een groot hart had voor mode. Letterlijk. En dat stylist zijn soms inhoudt dat je op de grond moet liggen om een jurk perfect te laten vallen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Mooi, minder, meer, mijn meestal ok, machtig, minutieus, meestal ok, mijn, meer, minder, mijn lijf”, zo klinkt de ode van Lynn Van den Broeck aan haar in bikini gehuld lichaam op een “mooi Marokkaans tegeltje”.