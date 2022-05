Zwangere Britney Spears poseert naakt op Instagram met hond

Britney Spears heeft opnieuw een opmerkelijke naaktfoto van zichzelf gepost op Instagram. De zwangere zangeres heeft haar hondje Sawyer vast en tracht haar lichaam daarachter te verstoppen. Niet alle commentaren op de foto zijn even positief.

Iets meer dan een week heeft de ‘detox’ van sociale media geduurd, want Britney Spears is helemaal terug op Instagram. De 40-jarige zwangere zangeres poseerde voor de gelegenheid naakt, met alleen haar hond Sawyer voor zich om niet alles prijs te geven. “Sawayer”, schrijft ze bij de foto, met kusjes en hartjes.

Bij een andere foto, waarbij ze nog wat enthousiaster in de camera keek, schreef ze: “Als je van iemand houdt, laat die persoon dan los. Als je iemand haat, laat die persoon los. Laat eigenlijk iedereen los en neem een hond.”

Haar verloofde Sam Asghari is een van de vele mensen die de foto geliket hebben, maar er kwam ook heel wat negatief commentaar. “Je bent zwanger, dan doe je dit toch niet”, schreef iemand. Of een andere reactie die veel terugkwam: “Waarom doe je dit in hemelsnaam?” Maar voor alle duidelijkheid: er waren nog veel meer positieve reacties.