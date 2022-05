Leopoldsburg

Volgens waarnemend burgemeester Marleen Kauffmann verblijven er momenteel 9 Oekraïense vluchtelingen in de gemeente. Acht van hen werden opgevangen bij familieleden en daarnaast is er nog een gastgezin dat zich over 1 vluchteling ontfermt. Voor een groter gezin dat bestond uit 9 personen en zich hier aanmeldde, werd een oplossing gezocht zodat die konden samenblijven in een opvangcentrum in een andere gemeente.