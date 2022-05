Eddy Demarez gaat zaterdag weer aan de slag als Sporza-commentator: “Ik heb geen excuus voor wat ik gedaan heb”

Eddy Demarez keert zaterdag terug als presentator en commentator op Sporza. De sportjournalist was in opspraak gekomen nadat hij ongepaste uitspraken deed over de Belgian Cats - de Belgische basketbalvrouwen - toen hij dacht dat zijn micro niet op stond. “Ik heb geen excuus voor wat ik gedaan heb”, zegt hij in een interview met Linde Merckpoel op VRT NU.

In augustus van vorig jaar, toen de Belgische basketbalvrouwen terugkeerden naar België na hun gesmaakte deelname aan de Olympische Spelen in Tokio, ging de 53-jarige Demarez uit de bocht. Hij becommentarieerde videobeelden die live op Facebook uitgezonden werden, maar toen hij dacht dat de micro af stond voegde hij er enkele ongepaste uitspraken aan toe over de geaardheid van de speelsters. Uitspraken die in het verkeerde keelgat schoten bij de speelsters.

Demarez werd publiek aan de schandpaal genageld en op non-actief gezet door Sporza, tot hij in november weer achter de schermen aan de slag kon. Na verzoeningsgesprekken met de Belgian Cats zijn de plooien nu gladgestreken en gaat de Sporza-journalist zaterdag weer aan de slag als presentator en commentator.

Schaamte

In een interview met Linde Merckpoel, dat op VRT NU komt, kijkt hij terug op de heisa. “Stel je voor dat je aan de koffiemachine staat te roddelen en de persoon waarover je het hebt, staat plots achter je”, zegt Demarez over de schaamte die hij voelde na het incident. “Dat gevoel, maar dan maal een miljoen of drie.” Een excuus zegt Demarez er niet voor te hebben. “Je kunt duizend keer sorry zeggen, maar dat maakt het niet oké. Noem het normvervaging in humor of hersenloze cafépraat: er is geen excuus voor.”

Uit het gesprek blijkt dat Demarez diep gezeten heeft - “Ik ben niet naar de bakker, de beenhouwer of de supermarkt geweest en zelfs een paar keer naar het buitenland gevlucht” - maar met hulp van een psycholoog kwam na drie maanden de ommekeer. “Het heeft drie maanden geduurd voor ik iets had van: ja, nu wil ik er terug aan beginnen. En ik wilde niet alleen maar sorry zeggen, maar ook iets creëren waar iedereen beter van wordt.”

Confronterend

Hij gaat ook in over zijn gesprekken met de Belgian Cats. “Het was heel confronterend, maar het waren tegelijk warme gesprekken. Iedereen maakt fouten. Iemand in de ogen kijken, sorry zeggen, toegeven dat je een fout hebt gemaakt, dat verrijkt je leven. Dat maakt van een slechte mens geen goede mens. Ik was geen slechte mens. En ik ben nu geen goede mens. Maar ik heb wel iets gedaan met mijn fout. En dat vind ik het belangrijkste.”

Demarez zal vanaf dit weekend te zien en te horen zijn op televisie. In een persbericht zegt de VRT-directie dat ze vindt dat Demarez na het gevolgde traject weer aan het werk kan als sportcommentator. “Ik heb gezien hoe hard Eddy gewerkt heeft om samen met de Sporzaredactie, tal van bereidwillige sporters en experten dit traject op poten te zetten”, zegt Karen Donders, directeur publieke opdracht, talent en organisatie. “We trokken samen belangrijke lessen uit dit verhaal en zetten dit project ook verder.”