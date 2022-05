BNXT LEAGUE. Telenet Giants Antwerp maakt het niet af tegen Bergen, afscheidnemende referee Krehic gaat de mist in

Telenet Giants Antwerp is nog niet zeker van een stek in de halve finale van de play-offs. De tweede wedstrijd van de kwartfinales bracht na een nagelbijter in de mons.arena immers een nederlaag in Bergen. De derde wedstrijd wordt zaterdag in de Lotto Arena afgewerkt. Dit reeds om 12 uur en omdat de Lotto Arena s’avonds niet vrij is. De Giants vroegen om de wedstrijd te verplaatsen naar zondagavond. De Pro League gaf daar, om welke belachelijke reden dan ook, geen toelating voor. Zaterdagnamiddag omstreeks 14 uur weten we dus of Telenet Giants Antwerp of Bergen in de halve finale de tegenstander wordt van Oostende in de halve finale.

Ondanks een dubieuze leiding van referee Samir Krehic, die notabene na dit seizoen stopt als referee, domineerde de Giants de ganse eerste helft. Dat had het vooral te danken aan een met driepunters uitpakkende Matt Tiby. De Amerikaanse power forward was de bezieler van de 5-9 en 14-18 Antwerpse bonus na het eerste kwart. Met ook Jaylen Hands, Jean-Marc Mwema en een driepunter van Quinten Smout waren de Sinjoren ook in het tweede schuifje baas. Na een 23-33 voorsprong zaten de Sinjoren op rozen. In het slot van de eerste helft kroop de nonchalance enigszins in de rangen en kregen de Henegouwers van referee Samir Krehic een mooi duwtje in de rug. Meer had Bergen niet nodig om via Marcus Tyus met een remonte uit te pakken: 36-38. Matt Tiby zorgde met een bom wel voor de 36-41 Antwerpse bonus halweg.

Bergen toonde in de tweede helft wel een portie veerkracht, maar Telenet Giant Antwerp vergat, ondanks een povere arbitrage wel om door te duwen. Dat maakte dat de Henegouwers via Muhamed Pasalic na 41-44 bij 56-55 op voorsprong kwamen. In een dol wedstrijdeinde nam Telenet Giants Antwerp opnieuw het commando over: 61-63. Marcus Tyus zorgde echter voor 64-64 en een verlenging was aan de orde.

In overtime was Bergen een tikkeltje beter en drukte via Muhamed Pasalic en Patyon Henson dan ook door en na 69-64 en 75-71 naar winst. De Giants moeten een hand in eigen boezem steken, maar mogen ook wel wijzen naar de arbitrage en vooral naar die van “crew chief” Samir Krehic. Elke dubieuze “call” was immers in het voordeel van Bergen.

Bergen-Telenet Giants Antwerp 77-73 (na verlenging)

BERGEN: Neri 8, Cage 0, Mintogo 5, Mortant 9, Nzekwesi 12, Pasalic 16, Penava 2, Tyus 14, Henson 11

TELENET GIANTS ANTWERP: Smout 6, Tiby 14, Van Den Eynde 6, N. De Ridder 4, Rogiers 3, Hands19 , Krutwig 4, Mwema 10, Donkor 7

KWARTS: 14-18, 22-23, 13-10, 15-13, 13-9