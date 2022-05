Aurelio Buta heeft toptransfer te pakken: Europa League-finalist Frankfurt plukt rechtsback gratis weg bij Antwerp

De Portugees had sowieso een aflopend contract bij de Great Old en een akkoord over een verlengd verblijf aan de Bosuil lag niet in de lijn der verwachtingen. Frankfurt aasde al een tijdje op Buta die Antwerp na vijf seizoenen definitief vaarwel zwaait.

In de zomer van 2017, net na de promotie naar 1A, maakte hij de overstap van SL Benfica. Het duurde even vooraleer Buta zich kon opwerken tot vaste waarde, maar bij vlagen liet hij zich wel opmerken als een absolute gesel op de rechterflank. De Portugees speelde intussen 128 wedstrijden voor Antwerp en scoorde daarin twee doelpunten.