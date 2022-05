Dessers overleeft met Feyenoord in Marseille en staat in de finale van de Conference League

Voor het eerst sinds 2002 mag Feyenoord zich nog eens opmaken voor een Europese finale. Cyriel Dessers en zijn ploegmakkers hielden de nul op het bord in en tegen een flauw Marseille, dat zich het uitvallen van Dimitri Payet nog lang zal beklagen. Feyenoord bekampt AS Roma in de finale op 25 mei.

Supportersrellen in het centrum van Marseille, een stortbui die voor chaos zorgde bij de bezoekende fans en de spelersbus van Feyenoord die vertraging opliep door een verdwaalde baksteen. Nog voor de aftrap hing er al hoogspanning in de lucht voor de allesbeslissende halve finale tussen Marseille en Feyenoord. De thuisfans deden daar vlak voor de aftrap nog een schepje bovenop door met bengaals vuurwerk een giga rookgordijn op te trekken in het kolkende Stade Velodrome.

De inzet was dan ook groot voor beide teams. Marseille kon haar eerste Europese finale verzekeren sinds de weinig tot de verbeelding sprekende Intertoto-bekerwinst in 2005. Voor Feyenoord was dat al van de UEFA Cup-finale in 2002 geleden. In de jacht naar de historische finale hield Feyenoord-coach Arne Slot vast aan dezelfde elf die de Fransen in de Kuip met 3-2 over de knie legden. Met in de spits dus Cyriel Dessers, die met twee goals in de heenmatch van goudwaarde was voor de Rotterdammers.

Exit Payet

De Marseillais waren dus gewaarschuwd en hielden de goaltjesdief uit Vechmaal stevig in de tang. Dessers kwam in het eerste half uur enkel in beeld toen hij geveld werd door een kniestoot. Feyenoord overleefde het eerste half uur en tankte moed toen Payet - die dan al twee keer kon dreigen - uitviel met een verdraaide enkel. Eén keer stak Dessers zijn neus aan het venster, maar Til kon het goed voorbereidend werk van zijn ploegmaat niet afronden.

Na de rust eenzelfde beeld: de fans die een hels kabaal maakten, Marseille dat aandrong, een goed georganiseerd Feyenoord dat standhield en loerde op de tegenaanval. Hoe langer hoe meer werd duidelijk dat het vroege uitvallen van draaischijf Payet het sleutelmoment van deze bitsige clash zou betekenen. Het enige doelgevaar van de aanvallend onmondige thuisploeg kwam immers vanop stilstaande fases.

Spanning en frustraties

Het zorgde voor stijgende frustraties in het sowieso al verhitte Marseille. Met nog twee minuten op de klok kon Dessers alle Rotterdamse twijfel wegnemen, maar hij kreeg het leer net niet onder controle toen hij bij een zeldzame tegenprik het straatje indook. Eén doelpunt bleef voldoende voor Marseille om verlengingen af te dwingen en zo bleef het spannend tot de allerlaatste seconde.

Het uitblijven van een slofoffensief bleek echter symbolisch voor de wedstrijd van Marseille: met meer wil dan kunde zocht ‘l’OM’ naar die ene bal die goed viel. Tevergeefs. De ontlading bij de Nederlanders na het laatste fluitsignaal was immens. Feyenoord heeft op woensdag 25 mei een afspraak met de geschiedenis in Tirana. Twintig jaar na de triomf tegen Borussia Dortmund moet AS Roma voor de bijl in de Albanese hoofdstad. Met daarbij als het even kan opnieuw een hoofdrol voor Cyriel Dessers…

MARSEILLE: Mandanda – Rongier, Saliba, Kamara, Peres – Guendouzi, Gueye (46’ Lirola), Gerson – Harit (80’ Ünder), Payet (34’ Milik), Dieng (63’ Bakambu).

FEYENOORD: Marciano – Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia – Til (82’ Hendrix), Aursnes, Kökçu – Nelson (88’ Jahanbakhsh), Dessers, Sinisterra (75’ Linssen).

GELE KAARTEN: 35’ Til; 45’ Harit; 45’ Senesi; 72’ Kamara; 75’ Malacia; 84’ Ünder; 90’ Dessers; 90’ Guendouzi.

SCHEIDSRECHTER: Sandro Schärer (Zwi).