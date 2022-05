VIDEO: Junioren in Vredeskoers ontsnappen aan val nadat kudde herten weg oversteken

In Tsjechië is de Vredeskoers gestart, een internationale rittenkoers voor junioren. Daar werd het peloton opgeschrikt door een kudde herten die een voor een de weg overstaken. Gelukkig steeds voor het aanstormende peloton. De zege was uiteindelijk voor de Luxemburger Mathieu Kockelmann, onze landgenoot Vlad Van Mechelen werd vijfde.