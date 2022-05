Na Madrid nu ook forfait voor Rome: Elise Mertens is nog steeds niet fit

Elise Mertens bevestigde donderdag op sociale media dat ze volgende week niet zal kunnen deelnemen aan het WTA 1.000-graveltoernooi in Rome.

“Ik ben goed aan het herstellen en ik doe er alles aan om zo snel mogelijk weer op het veld te staan om wedstrijden te spelen. Helaas kan ik dit jaar niet deelnemen aan het toernooi van Rome”, postte ze.

De 26-jarige Mertens, 28stee op de wereldranglijst, herstelt van een beenblessure die ze opliep in Istanboel in de eerste ronde op 20 april en die haar deze week al van het WTA 1.000-toernooi in Madrid hield.