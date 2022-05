Biniam Girmay is vandaag meteen outsider in de Giro: “Eerst rit winnen, dan puntentrui proberen”

Met de Giro staat Biniam Girmay (22) voor één van zijn kinderdromen. Over zijn schouder kijkt het Afrikaanse continent mee uit of de jonge Eritreeër de eerste Afrikaanse ritzege in een grote ronde kan bemachtigen.

Na zijn verrassende zege in Gent-Wevelgem zet Girmay zijn weg naar de top in het wielrennen voort. Volgende halte: een eerste grote ronde. En dat is niet toevallig de Giro. Zijn vaderland Eritrea was ooit een Italiaanse kolonie en de renner verblijft als hij in Europa is doorgaans in San Marino. “De klassiekers zijn me nog net iets dierbaarder, maar een grote ronde rijden is ook altijd mijn droom geweest. Die komt nu uit.”

Girmay vormt misschien wel één van de gevaarlijkste klanten om de roze droom van Mathieu van der Poel te doorprikken, bovenop de klim van iets meer dan vijf kilometer in Viségrad. “We hebben de aankomst verkend”, zegt Girmay. “Die is niet zo steil, maar ook niet makkelijk. Niet alle sprinters zullen het overleven, maar er gaan er zeker nog aan boord zijn. Het moet mij dus wel liggen. Het zou mooi zijn om een eerste Afrikaanse ritzege te pakken in een grote ronde. De Tour en Giro zijn voor mij allebei de grootste races en er heeft nog nooit een zwarte man gewonnen. Heel Afrika droomt daarvan.”

Als die ritzege lukt, overweegt Girmay zijn ambitie meteen te verleggen naar de puntentrui. “Laten we eerst een rit proberen winnen en vanaf dat moment kunnen we ook punten beginnen te sprokkelen. Waarom niet? Mijn grootste concurrent in dat nevenklassement zal Mathieu van der Poel worden, als hij de Giro uitrijdt natuurlijk.”(sfj)