En toen was Ann Wauters plots de trainer van Emma Meesseman: “Ik zou niet eens reageren als ze me ‘coach’ zou noemen”

The Windy City doet haar naam alle eer aan. “Het was hier nog geen lenteweer. En koud.” Bovendien is Chicago Sky al weggeblazen door de Belgische ‘combo’: Emma Meesseman en assistent-coach Ann Wauters. Vandaag begint het WNBA-seizoen, Meesseman en co. gaan voor niet meer of minder dan de titel. “Ik zal Ann wellicht nooit coach noemen, het is alsof ze nog een ploegmaat is.”