Denderleeuw benoemt Steven Van Gucht tot eerste ereburger: “Een perfecte ambassadeur voor onze gemeente”

Het Oost-Vlaamse Denderleeuw heeft viroloog Steven Van Gucht donderdagavond benoemd tot eerste ereburger van de gemeente. Van Gucht woont al ruim 10 jaar in Denderleeuw en krijgt de erkenning “omdat hij grote faam en aanzien met Vlaamse, nationale of internationale uitstraling heeft verworven”, zegt Denderleeuws burgemeester Jo Fonck.

Van Gucht is de eerste ereburger van Denderleeuw, en voor de benoeming moest eerst een reglement voor ereburgerschap opgesteld worden. Enkele weken geleden heeft de academicus het ereburgerschap, waarover de gemeenteraad donderdag heeft gestemd, aanvaard.

“Denderleeuw is fier dat Steven Van Gucht in onze gemeente woont”, zei Fonck bij de ceremonie. “Hij is een voornaam persoon, en zet onze gemeente op een positieve manier in de aandacht. Een perfecte ambassadeur voor onze gemeente Denderleeuw.”

De rol die Van Gucht heeft vervuld tijdens de coronacrisis, bracht het bestuur ertoe om hem voor te dragen. “Hij heeft ons land door de coronacrisis geleid”, vindt Fonck. “Hij slaagt erin moeilijke dingen eenvoudig uit te leggen. En hij straalt rust uit. Op televisie, maar ook in zijn omgeving.”

Van Gucht is ook actief in Denderleeuw, waar hij peter is van ‘De Buurtcomputer’, een gemeentelijk initiatief dat inwoners computeropleidingen verschaft. Aan het ereburgerschap zijn geen financiële vergoedingen verbonden, maar een ereburger krijgt – naast de titel – wel een bronzen beeld van een schiptrekker, als referentie naar vroegere bewoners die langs de Dender schepen trokken.