KALININGRAD

Het Russische leger heeft gisteren in Kaliningrad fictieve nucleaire raketaanvallen gelanceerd. Niet toevallig ginder, in die vooruitgeschoven voorpost van het Russische rijk. Kaliningrad is een beetje het Gibraltar van Rusland: ver weg van het moederland, maar er toch een deeltje van. Het is een vreemd verhaal.