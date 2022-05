Studente (20) denkt dat vlekjes op haar huid onschuldig zijn, maar krijgt een harde diagnose in het ziekenhuis

Een Amerikaanse studente dacht dat ze na een basketbaltraining enkele blauwe plekken had opgelopen. Maar Helaina Hillyard (20) begon zich zorgen te maken toen ze plots volstond met puntjes en vlekken die groten leken te worden. Ze ging naar het ziekenhuis waar ze een harde diagnose kreeg: de vlekjes waren symptomen van interne bloedingen die veroorzaakt werden door leukemie. “Ik was in shock”, klinkt het. “De verpleegster zei me dat ik kon gestorven zijn als ik langer had gewacht om naar het ziekenhuis te gaan.” De studente kreeg dat horen dat mocht ze die dag nog basketbal gespeeld hebben, ze een hersenbloeding of interne bloeding kon krijgen. Helaina krijgt nu chemo en bloedtransfusies maar heeft er vertrouwen in dat ze zal genezen, en wil haar verhaal delen om mensen bewust te maken dat “onschuldige” vlekjes toch gevaarlijk kunnen zijn.