Florine Verlinden is brouwexperte voor de Europese brouwerijen van AB InBev. — © Karel Hemerijckx

Leuven

Donderdag gaat ze in de finale van ‘Beer Masters’ op VTM2 op zoek naar de perfecte pils. Florine Verlinden (31) uit Zonhoven is brew master bij AB InBev. “Veel mensen denken ten onrechte dat in een brouwerij alleen oude blanke mannen werken.”