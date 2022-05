Geen Wout van Aert op BK tijdrijden in Gavere: “Ik zit nog op hoogtestage in functie van Tour”

Geen droomduel tussen Wout van Aert en Remco Evenepoel in Gavere op 23 juni. Van Aert zit met zijn ploeg Jumbo-Visma dan op hoogtestage om de Tour voor te bereiden. “Ik vind dat ook zelf jammer”, vertelde de vicewereldkampioen tijdrijden aan Wielerflits. “Maar het BK valt nu eenmaal in een moeilijke periode. Ik ben in die week, samen met de ploegmaats, nog op hoogtestage in functie van de Tour. Het is niet evident om die vroeger af te breken.”

Ook vorig jaar was Van Aert er niet bij op het BK. In Ingelmunster klopte Yves Lampaert toen verrassend ploegmaat Remco Evenepoel. Victor Campenaerts pakte brons.